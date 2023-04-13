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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال تستهدف بدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بالمحلة بعد تطويره.. يوليو المقبل

صدى البلد

أعلن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تستهدف بدء التشغيل التجريبي لمصنع غزل 4 بشركة غزل المحلة الكبرى بعد تطويره مطلع يوليو المقبل.

 

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات للصحفيين على هامش لقاء اليوم الخميس، إن المحلة الكبرى ستكون أولى الشركات المطورة ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للوزارة، التي تسير وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني.


ومن جانبه كشف الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج عن زيادة تكلفة تطوير الشركات من 21 الي  30 مليار جنيه بسبب فرق سعر الصرف ، وتتضمن تمويلات خطة تطوير قرض بقيمة 540 مليون يورو،  من بنوك سويسرية وايطالية، إضافة لتمويلات محلية.

 

وتوقع العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير المقبل.

 

وتستحوذ شركة المحلة الكبرى على 40% من إجمالي خطة التطوير، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة لشركات حلوان والدلتا.

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