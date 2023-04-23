مكتب الفريق البرهان ينفي هروب عمر البشير من السجن

نفى مكتب رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ما تداولته وكالة الأناضول التركية، اليوم الأحد، بشأن هروب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، من محبسه.

وأوضح مكتب الفريق أول البرهان، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن "البشير" تم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية.

وكانت وكالة "الأناضول" للأنباء، أفادت في وقت سابق اليوم، بهروب الرئيس السوداني السابق من محبسه، في سجن كوبر شمالي الخرطوم.

وأشارت "الأناضول" إلى أنه لم يصدر عن القوات المسلحة السودانية ما يؤكد هذه الأنباء أو ينفيها، وهو ما نفاه مكتب الفريق أول البرهان لـ"القاهرة الإخبارية".