نشرة الحوادث.. اعترافات قاتل فتاة المصنع.. ضبط سبائك ذهب في المطار.. حريق شقة بالجيزة

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة جاء على رأسها السيطرة على حريق شقة في الهرم، وضبط راكب هرب سبائك ذهب في مطار القاهرة، وإعترافات قاتل فتاة المصنع في الشرقية.

وجاء في قسم الحوادث نص إعترافات قاتل فتاة مصنع الشرقية، الذي أشار إلى وجود علاقة بينه وبين المجني عليها ومطالبتها له بالزواج، وخشية افتضاح أمره استدرجها وتخلص من حياتها في منزله، وقال المتهم بقتل فتاة المصنع في الشرقية، أنه تربطه علاقة مع زميلته في المصنع الذي يعمل به بمنطقة مشتول السوق في الشرقية، وطلبت منه الزواج من قبل إلا أنها كان يتهرب منها، ومع زيادة مطالبتها بالزواج منه خططت للتخلص منها، مشيرا في إعترافاته أمام الأجهزة الأمنية في الشرقية، أنه حال مطالبة المجني عليها - فتاة المصنع - له بالزواج منها، طلب منها الحضور إلى منزله وإستدرجها وما أن وصلت حتى باغتها وطعنها عدة طعنات مستخدما آلة حادة... تفاصيل

كما جاء في قسم الحوادث، نجاح الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، في السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم غرب الجيزة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة المريوطية فيصل نطاق قسم الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإنتقلت سيارتين إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، وتمكنت من السيطرة على حريق الشقة ومنع امتداده وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق... تفاصيل

ونشر في قسم الحوادث، إعترافات المتهمة بسرقة عملات من خزينة شركة في منطقة النزهة، حيث قالت المتهمة، إنها قامت بتسليم أحد الأشخاص مالك شركة تعمل بها مبلغا من المال بدعوى توظيفه في تجارة العملة في السوق السوداء خارج إطار السوق المصرفي، إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالي لها، مشيرة إلى أنها خططت للانتقام من صاحب الشركة بعد قيامه بالنصب عليها والتحصل على أموالها وعدم إعادتها، فاستعانت بشقيقها وشخص أخر مسجل خطر، لتنفيذ مخطط الانتقام من صاحب الشركة، وسهلت دخول شقيقها والشخص الأخر إلى الشركة بعد مغادرة الموظفين وقامت بإرشادهم عن مكان الخزينة، وتمكنا من كسرها وفتحها والتحصل على مبلغ من العملات الأجنبية بها ثم لاذا بالفرار... تفاصيل

وتضمنت أخبار قسم الحوادث، إحباط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري يعمل بمهنة مرموقة تهريب كمية من السبائك الذهبية اسفل ملابسه الداخلية، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، حيث استوقفت السلطات شخص اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كيجالي، اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و فرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.... تفاصيل

عثر أهالى على طفل حديث الولادة ، ملفوفاً بقطعة قماش ، بجوار كمين بركة بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بالعثور على طفل حديث الولادة بجوار كمين بركة بالطريق الصحراوى، بالانتقال والفحص، يرجح أن يكون الطفل فى عمر ٣ أيام، ووجد ملفوفاً فى قطعة قماش، وجرى نقله إلى حضانة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لتلقى الإسعافات الأولية و الرعاية الطبية.... تفاصيل