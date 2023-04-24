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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك دبي: إنجاز 5.7 مليون بيان جمركي في 3 أشهر

صدى البلد

أعلنت جمارك دبي أنها وفرت للمتعاملين منصات ذكية تمكنهم من إنجاز الخدمات الجمركية من أي مكان حول العالم وفي أي وقت، ووصلت نسبة إنجاز المعاملات عبر القنوات الرقمية إلى 100 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” كشفت "الدائرة" أن البيانات الجمركية سجلت زيادة لتصل إلى 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة أن العمل الجمركي من خدمات تقديم البيان الجمركي وتخليص البضائع والتفتيش مستمر على مدار الساعة وبدون أي توقف بما في ذلك أيام العطل والإجازات الرسمية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:" لطالما تميزت دبي بأنها سباقة في تطور الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات اللوجستية لاستقطاب الأعمال والتجارة والمال، وتعد مشاريع عملاقة مثل ميناء راشد وجبل علي وقرية الشحن والمطار، من المشاريع التي تدعم رؤية دبي واستراتيجيتها بأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم."

وبيـن ، أن 5.7 مليون بيان جمركي في الربع الأول من العام الجاري، يعني أن منصاتنا الرقمية التي استثمرت فيها الدائرة خلال السنوات الماضية لديها القدرة والكفاءة على إنجاز نحو 63000 بيان جمركي يومياً، حيث تعمل منصة مساحة العمل الذكية على تسريع وتسهيل البيان الجمركي لتختصر وقت إنجازه إلى أقل من 4 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل على الشركات، كما ارتفعت طلبات حجز موعد تفتيش لتصل إلى 176 ألف طلب بزيادة 16.5 % مقارنة مع 151 ألف طلب للربع الأول من العام الماضي.

وأكد، أن جمارك دبي تحسن الخدمات وتطور القدرات و تسهل الإجراءات وتعمل أنظمتها على مدار الساعة دون توقف وتستشرف مستقبل القطاع الجمركي، لتشارك في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

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ويعد "مرسال 2" النظام الجمركي الذكي المتكامل الذي ابتكرته وطورته جمارك دبي بهدف تسهيل وانسيابية حركة التجارة، وتعزيز حماية المجتمع والاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، نقلة نوعية في تاريخ العمل الجمركي نظراً للإمكانيات الهائلة والتقنيات الحديثة التي يتميز بها النظام وشموليته لمختلف إجراءات العمل الجمركي، ويوفر النظام الذي تم تطويره وفقاً لمعايير ومتطلبات منظمة الجمارك العالمية وأفضل الممارسات للأنظمة الجمركية العالمية، مختلف الخدمات الجمركية للمتعاملين، ومن ضمنها التسجيل والتخليص والحصول على الترخيص وإجراءات الدفع الإلكتروني بدون أي استخدام للأوراق.

كما يعد التحديث المستمر لنظام "مرسال 2" نقطة انطلاقة محورية لتوفير مزايا أساسية للمتعاملين، تمكنهم من تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدهم من عملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الجمركية حيث يمكن النظام من إنجاز 98 % من المعاملات دون أي تدخل بشري، مما ساهم في وصول نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية الالكترونية والذكية وفق مؤشر قياس سعادة المتعاملين إلى نسبة 98%.

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