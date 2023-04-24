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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

وثائق أمريكية مسربة
وثائق أمريكية مسربة تكشف فرص أوكرانيا في الاستيلاء علي القرم

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن وثائق جديدة مسربة من البنتاجون، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن تستولي كييف على شبة جزيرة القرم هذا الصيف.

وقال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن شبه الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، حسبما زعمت  “واشنطن بوست”.

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وقالت “واشنطن بوست”: "تظهر الوثائق المسربة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر هذا السيناريو غير محتمل”.

ويحقق البنتاجون في تسرب مواد على الإنترنت تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقويتها.

واشنطن البنتاجون أوكرانيا الناتو الاستخبارات الامريكية شبه جزيرة القرم القرم

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