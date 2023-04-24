وثائق أمريكية مسربة تفجر مفاجأة بشأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلاً عن وثائق جديدة مسربة من البنتاجون، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن تستولي كييف على شبة جزيرة القرم هذا الصيف.

وقال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن شبه الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، حسبما زعمت “واشنطن بوست”.

وقالت “واشنطن بوست”: "تظهر الوثائق المسربة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر هذا السيناريو غير محتمل”.

ويحقق البنتاجون في تسرب مواد على الإنترنت تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط واشنطن وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقويتها.