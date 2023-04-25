عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين إساءة رئيس لجنة العدل السويدي للقرآن الكريم

رابطة العالم الأسلامي
رابطة العالم الأسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي التصريحات التي صدرت من رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي ، بحق الدين الإسلامي والقرآن الكريم، وما تضمنته من إساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

واعتبر الأمين العام للرابطة، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان أن الهجوم على ديننا الإسلامي من شخص لا يمثل نفسه فحسب، بل يتمتع بصفة اعتبارية عبر المنصب الذي يشغله برئاسته لجنة العدل في البرلمان، إنما يعبّر عن تنامي التطرف والإسلاموفوبيا في منظومته الرسمية التي يقودها، على حين يربط السويد بالعالم الإسلامي علاقات متميزة ، والشعب السويدي يحظى بالتقدير والاحترام لدى الشعوب الإسلامية ويتم وصفه بالشعب المتحضر والصديق ولايزال كذلك، وهذا التصرف المسيء وغير الأخلاقي إنما يُعبر عن نفسه ومنظومته التي يقودها.

وأكد البيان، أن ما صدر من إساءات إنما ينم عن جهل قائلها بحقيقة الإسلام، مستنداً في ذلك على مفاهيم يروجها المتطرفون، لا تمت لحقيقة الإسلام وسماحته بأي صلة، وهي مفاهيم تسقط أمام الحقائق بوثائقها التي أقنعت حوالي ملياري مسلم يعتنقون اليوم دين الإسلام، متناسياً أن ما ذكره في تفاصيل إساءته إنما ينطبق على فئات متطرفة من بعض أتباع كل الأديان وليس المحسوبين في الظاهر على الدين الإسلامي لوحده، وعلى هذا المسئ أن يبحث عن الحقيقة من مصادرها ويقرأ التاريخ جيداً.

ودعا العيسى، قوى المجتمع السويدي الخيرة والواسعة إلى الوقوف في وجه تنامي هذا المد الذي يسعى لإيجاد شرخ بين السويد والعالم الإسلامي من جهة أخرى، انطلاقاً من مفاهيم التطرف المحرضة على إشعال فتيل الصدام والصراع بين الحضارات، مع إيمانه بأن الوعي السويدي بكافة مكوناته الوطنية سيُفَوّت الفرصة على أي رهان لا ينسجم مع قيمه الوطنية والإنسانية المؤمنة بالإخاء والمحبة والاحترام المتبادل في الداخل السويدي، وبالصداقة بين الأمم والشعوب، وبأهمية تعزيز التحالف بين الحضارات في إطار مشتركاتها المتعددة.

واعتبر الدكتور العيسى، أن الإصرار على الممارسات المثيرة للكراهية والمستفزة للمشاعر الدينية غيرُ مبررة تحت أي ذريعة، سواء كانت ضد الإسلام أو غيره من الأديان والثقافات والأعراق، وأن هذا التصرف إذا نُسب للحريات فهو يسيء إلى مفهومها الإنساني؛ إذ أن قيم الحريات وفق قانونها الطبيعي لا تسمح بإهانة الآخرين، فضلاً عن استعداء مئات الملايين من المسلمين الذين أحبوا عالمهم وتعاملوا معه بكل تحضر وفق مبادئهم الدينية والوطنية، وخاصة مسلمي السويد الذين أحبوا بلدهم وافتخروا به واستعدوا بالتضحية من أجله.

وأكد العيسى، أن التصريحات المذكورة لا تخدم سوى أجندات التطرف لإسكات صوت العقل وضرب جهود التقارب وبناء الجسور بين الأمم والشعوب.

وحذّر الأمين العام المسلمين في السويد وعموم أوروبا، من الانجرار إلى المربع الذي يريده المتطرفون عبر إشاعة أجواء الكراهية المتبادلة بين مكونات المجتمع، مؤكداً أن هذه التصريحات يجب أن تزيد المسلمين تمسكاً بقيمهم التي تؤكد ضرورة البناء لا الهدم، والتقارب لا التباعد، والحرص على استقرار المجتمعات لا تعكير أجوائها، كما تؤكد أهمية الالتفاف حول الدولة الوطنية وفق دستور وقوانين كل بلد، أياً كانت هويته.

وأوضح العيسى، أن الإسلام ضد مبادلة الإساءة بالإساءة وضد أي تصرف سلبي أياً كان، سواء بالقول أو الفعل، ومن ذلك التصرفات المخالفة للقوانين ولاسيما المثيرة للكراهية والتصعيد، وأن مثل هذه الأمور تعالج بالحكمة أو الإعراض عنها، وهذا هو منهج القرآن الكريم في عدة نصوص، كما أنه منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة.

وختم الأمين العام بيانه بالقول، إن الإسلام دين حق لا يضره قول قائل أو استفزاز مستفز، وأنه فوق كل محاولات الاستهداف عبر تاريخه الطويل ونموه الواسع الذي ناهز اليوم الملياري نسمة حول العالم، وهم جميعاً مَنْ يؤمنون به كدين رحمة وسلام للإنسانية جمعاء.

البرلمان علماء المسلمين القران الكريم رابطة العالم الاسلامي التحالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

يأكل ملوخية.. توم هانكس يتواجد بهذا المكان في مصر رفقه زوجته

مرسوم سلطاني عاجل بشأن زواج العمانييـن مـن أجانـب

فاتتني صلاة الفجر كثيرا فكيف أقضيها.. أمين الفتوى يوضح

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

ذكرى تحرير سيناء.. فاتورة ضخمة لتنمية أرض الفيروز في 8 سنوات |تقرير

رئيس روسيا السابق يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة والخطر النووي

ذكرى تحرير سيناء.. 17 مليار جنيه استثمارات في شمال وجنوب سيناء بخطة 22/2023

تركيا.. توقيف 110 أشخاص بتهمة الإرهاب

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز تاكل على طول .. 7 أسباب تجعلك جائعا دائما

ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي الأخضر على الريق؟

أشعل أسواق السمك والطلب عليه بالاسم| إيه حكاية جمبري الفراولة والكيلو بكام؟

طريقة عمل مندي الفراخ للشيف شربيني

فيديو

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ