سانا: اجتماع رباعي لبحث انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية

قالت وزارة الدفاع السورية، إن وزراء دفاع سوريا وروسيا وإيران وتركيا، ناقشوا في موسكو اليوم، انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وتطبيق الاتفاق حول طريق M4 الدولي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت وزارة الدفاع السورية في بيان لها: “جرى اليوم اجتماع رباعي لوزراء دفاع كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، تم فيه بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4”.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي في بيان لها أن لقاء “جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً”.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المحادثات بين وزراء دفاع روسيا وإيران وسوريا في موسكو تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، مضيفة أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".