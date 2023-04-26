ستعرفون النتائج قريبًا.. رئيس الشيشان يكشف تفاصيل لقائه بمؤسس مجموعة فاجنر الروسية

أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن لقاء مع مؤسس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، حيث ناقش معه القضايا الدولية الساخنة.

وكتب قديروف، عبر “تلجرام”: "التقينا بالأخ العزيز يفجيني بريجوزين. ناقشنا قضايا ساخنة للغاية ذات طبيعة دولية. لدينا دائمًا شيء نتحدث عنه مع يفجيني، بعد كل شيء، لدينا الكثير من الاهتمامات المتشابهة، وغالبًا ما نقوم بمهام مشتركة لا يمكنك التحدث عن طريق الهاتف”.

وأضاف: “لا، لن أفصح عن التفاصيل. ستعرف قريبًا النتائج بنفسك. ونعم، ناقشنا جدول الأعمال الأكثر إلحاحًا”.

وقال قديروف: "خصصنا جزء صغير من الاجتماع للحديث عن العقوبات التي يفرضها الغرب على كلانا. لقد سخرنا من هذه العبثية لفترة طويلة".