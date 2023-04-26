بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

تصدَّرت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد تعرضها للانتقادات بسبب صورها مع خطيبها.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصور مع حبيبها في الماء وهو يحملها، وظهرت في صور أخرى وهي تستمتع بوقتها في البحر، ثم وهي تتنزه وسط الطبيعة في المالديف.

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وتعد الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، نجمة ذات وجه حسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل إطلالاتها.

وتتميز الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.



ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج بألوان النود.

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