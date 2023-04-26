فرج عامر: حمدي فتحي أفضل لاعب كرة قدم في الدوري المصري حاليا

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الاسبق عن أداء حمدى فتحي في دوري المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب :"إذا كان محمد عبد المنعم هو افضل لاعب في دور الذهاب في بطولة ابطال افريقيا للأندية حسب اختيار الكاف ، اري ان حمدي فتحي هو أفضل لاعب كرة قدم في الدوري المصري حاليا".

فاز محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، بجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن حساب بطولة دوري أبطال أفريقيا الرسمي على موقع “تويتر”، فوز عبد المنعم بهدف الأسبوع، بعد حصده أكبر عدد من أصوات الجماهير.

وفاز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع النهائي.

وسجل عبد المنعم الهدف الأول لـ الأهلي، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها علي معلول من الجهة اليمنى.