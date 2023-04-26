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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدخل في مفاوضات قوية لضم لاعب تونسي لكرة اليد

الزمالك
الزمالك

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن مفاوضات داخل الزمالك لحسم صفقة جديدة لفريق كرة اليد رجال.

وكتب أحمد حسن، عبر منشور على “فيسبوك”: "الزمالك يدخل في مفاوضات قوية مع التونسي أسامة الجزيري، لاعب فريق العربي الكويتي، لكرة اليد لضمه قبل بطولة أفريقيا لليد".

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لرجال كرة اليد، عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الإثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق؛ الزمالك، وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وجي اس كي الكونغولي، ووداد سمارة المغربي.

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