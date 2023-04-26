|مواصفات مرسيدس e class موديل 2024 بعد إطلاقها رسمياً...موعد طرح أول سيارة كهربائية بديلة للتروسيكل في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

سيارة جيب rx8 إم جي موديل 2023 من أفضل السيارات من فئة الـ SUV في السعودية، وتحتوي سيارة MG rx8 على 7 مقاعد للركاب، وبها 3 صفوف وتتميز بتصميم خارجي جرئ، ومقصورة بها أفضل وسائل الأمان والراحة والرفاهية، بالإضافة الي محركها القوي الذى يساعدها علي التحرك في الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

تنتمي سيارة إنفينيتي QX50 إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتعتبر سيارة إنفينيتي QX50 من أكثر السيارات الملفتة للانتباه بفضل ما تحتوي علية من مميزات تكنلوجية حديثة .

يتنافس جميع مصني السيارات الأن علي إنتاج سيارات كهربائية متقدمة ومتطورة في المواصفات، وذلك بعد السعي وراء تحويل السيارات للعمل بالكهرباء والطاقة النظيفة بدلا من الوقود، لحماية حياة المواطنين وحماة المناخ من التلوث .

تكشف شركة بوجاتي الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، عن ساعتها الذكية الجديدة بوجاتي Ceramique Titane Edition، بالإضافة إلى أن ساعة بوجاتي الجديدة تم تجميعها بشكل يدوي، وتم الاهتمام بجميع التفاصيل بداخلها، وتتيح ساعة بوجاتي استبدال الإطار المصنوع من الزركونيوم لكي تتناسب الساعة الملابس التي يرتديها صاحب سيارة بوجاتي .

تتوالي التطورات والاكتشافات في عالم صناعة السيارات الكهربائية ، وذلك بعد الاتجاه العالمي لتحول عمل السيارات بالكهرباء؛ لتقليل الانبعاثات الضارة، والتي من شأنها التأثير بالسلب على صحة المواطنين وحياتهم.

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس E class موديل 2024 الشكل الجديد كليا، وتحمل سيارة مرسيدس E كلاس، الاسم الرمزي W214 ، وتنتمي سيارة مرسيدس e class إلى فئة السيارات السيدان الفاخرة.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة مختلف إصدارات السيارات الألمانية والفرنسية واليابانية وغيرها من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ولكن يفضل دائما المصريين الحصول علي سيارات مميزة واعتمادية، ومن ضمن تلك السيارات الاعتمادية مرسيدس B 200 موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك " العائلية"، والتي تتميز بمظهرها الجذاب وتصميمها العصري والشبابي.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاـ خلال شهر فبراير الماضي- استعرض فيه مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك كان بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومحمد الغمري عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد عبد العزيز الأستاذ بقسم السيارات في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية.