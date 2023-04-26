مرسيدس B 200 موديل 2023 في مصر تباع بهذا السعر

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة مختلف إصدارات السيارات الألمانية والفرنسية واليابانية وغيرها من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، ولكن يفضل دائما المصريين الحصول علي سيارات مميزة واعتمادية، ومن ضمن تلك السيارات الاعتمادية مرسيدس B 200 موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك " العائلية"، والتي تتميز بمظهرها الجذاب وتصميمها العصري والشبابي.

مرسيدس B 200 الهاتشباك موديل 2023

يقدم وموقع صدى البلد مواصفات وسعر مرسيدس B 200 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات :

مرسيدس B 200 موديل 2023

أبعاد مرسيدس B 200

تأتي سيارة مرسيدس B 200 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4419 مم، وعرض 1796 مم، 1562 مم، وقاعدة عجلات بطول 2729 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 455 لترا.

مرسيدس B 200 موديل 2023

مواصفات الأمان في مرسيدس B 200

زودت سيارة مرسيدس B 200 الهاتشباك بالعديد من مميزات السلامة الحديثة منها، قفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، ووسائد هوائية، وحساسات للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، و نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق.

B 200 الهاتشباك موديل 2023

مقصورة مرسيدس B 200

تحتوي مقصورة سيارة مرسيدس B 200 الهاتشباك علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، USB، وبلوتوث، وتحكم من خلال عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وAUX، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وزجاج كهبائي، ومقاعد يمكن ضبطها بشكل كهربائي، وكاميرا خلفية، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وريموت كنترول، ونظام ذكي يعمل علي ركن السيارة، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس.

مقصورة B 200 الهاتشباك 2023

سعر مرسيدس B 200

تأتي سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 دخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و 675 ألف جنيه.