سجلت شركة سيارات مرسيدس-بنز مبيعات سيارات عالمية بلغت 503,500 سيارة خلال الربع الأول من عام 2023 ، بزيادة قدرها 3% عن العام الماضي.

في حين أن النتائج الإجمالية كانت أفضل قليلاً ، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل تزدهر، ففي الربع الأول سجلت سيارات مرسيدس-بنز مبيعات ما يقرب من 51,600 سيارة (بزيادة 89% على أساس سنوي من حوالي 27400 قبل عام)، يمثل هذا أكثر من 10% من الحجم الإجمالي، مقارنة بحوالي ستة بالمائة فقط قبل عام.

ارتفاع مبيعات سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية بنسبة 88٪

لم تقدم الشركة المصنعة الألمانية تفاصيل حول مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء ، لكننا نعتقد أنه حتى الآن ، كل التركيز ينصب على السيارات الهجينة، ويعتبر هذا هو الاتجاه المتبع في الصناعة الآن، بما في ذلك BMW ، التي تعد واحدة من أكثر المنافسين المباشرين.

بلغت مبيعات سيارات مرسيدس-بنز العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة في الربع الأول من عام 2023 نحو BEVs: 51600 (بزيادة قدرها 89٪) وحصة 10٪.

وعند استبعاد العلامة التجارية الذكية SMART، زادت مبيعات سيارات مرسيدس-بنز من السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف (بزيادة 119% على أساس سنوي)، كما قالت الشركة ، دون تضمين الرقم الدقيق.

تتوسع عائلة EQ بسرعة، وفيما يلي النماذج التي تتوفر لها البيانات:

EQA: 10800 (بزيادة 189٪)

EQB: 11200 (بزيادة قدرها 64٪)

EQE سيدان: 9،400 (جديد)

EQS SUV: 5500 (جديد)

سيارات كهربائية أخرى: 14700

تشتمل مجموعة EQ الإجمالية حاليًا على ثمانية طرازات: EQA و EQB و EQC و EQE Sedan و EQE SUV و EQS و EQS SUV و EQV، ويجري العمل على تجهيز سيارة مرسيدس-بنز EQG الكهربائية بالكامل ، والتي يمكنها صعود السلالم.

النتائج التفصيلية:

باعت مرسيدس-بنز في عام 2022 حوالي 117800 سيارة كهربائية بالكامل (باستثناء سمارت)، وهذا العام ستكون النتائج أفضل بشكل ملحوظ حيث أن النمو مرتفع للغاية، وخاصة في الولايات المتحدة.

شاحنات مرسيدس بنز

أعلنت شركة Mercedes-Benz Vans بشكل منفصل عن مبيعات بلغت 98,900 سيارة في الربع الأول من عام 2023 (بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي) ، بما في ذلك 3600 سيارة BEV (زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي)، وتمثل 3.6% من الحجم الإجمالي (مقابل 3.3% في العام الماضي).