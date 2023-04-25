مرسيدس E Class موديل 2024 قبل إطلاقها رسمياً بساعات | فيديو

ظهر فيديو تجسسي مؤخرا علي السوشيال ميديا يظهر فيه سيارة مرسيدس E Class موديل 2024، وذلك قبل أطلاقها رسميا خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة الي أن سيارة مرسيدس أي كلاس الجديدة كلياً ستكون منافس جيد لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة .

سيارة مرسيدس E Class موديل 2024

سيتم الكشف رسميا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء 25/4/2023 عن مرسيدس E Class موديل 2024 رسميا، وسيتم اطلاق E Class بجيل جديد كلياً من سيارات مرسيدس Mercedes E Class، وسيعلن عن سيارة مرسيدس E Class موديل 2024 اليوم ضمن حدث رسمي من قبل شركة مرسيدس الألمانية.

سيارة مرسيدس E Class موديل 2024

تم رصد سيارتين اختباريتين من سيارات مرسيدس E Class موديل 2024، ولكنهم ظهروا بتمويه خارجي يغطي مقدمة السيارة، ولكن يبدو إنها ستحتوي علي شبك أمامي مختلف عن سابقتها، بالضافة الي مخارج عادم مزيفة، وتمتلك أيضا مقابض أبواب داخل الهيكل المستمدة من شقيقتها الأكبر مرسيدس أس كلاس الأكبر حجماً .

سيارة مرسيدس E Class موديل 2024

علاوة علي ذلك ستتعرض شركة مرسيدس بنز لانتقادات بسبب التصميم الجديد كلياً من سيارات مرسيدس اي كلاس 2024 و 2025 كونها ستكون مستمدة من السيارة الأكبر منها أس كلاس ، والسيارة الأصغر منها مرسيدس سي كلاس 2024 بدون حصولها على تصميم خارجي جديد يميزها عن سابقتها في الإنتاج .

محرك مرسيدس E Class

سيارة مرسيدس E Class موديل 2024



تستمد سيارة مرسيدس E Class موديل 2024 قوتها من محركات ذات 4 أو 6 سلندر، بالإضافة الي محركات الهايبرد الخفيفة، ونظام بلج أن هايبرد، وتنتج سيارة مرسيدس E Class قوة 700 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 1200 نيوتن/ متر .

مقصورة مرسيدس E Class 2024

مقصورة مرسيدس E Class

تحتوي سيارات مرسيدس موديل 2024 الجديدة جميعها على مقصورة تتضمن 3 شاشات كبيرة تدعم نظام MBUX المجدد أمام نظر السائق ومرافقيه، وفتحات تهوية معاد تصميمها، وأزرار أسفل الشاشة المركزية، ونظام صوتي محيط مكون من 17 سماعة صوت، ووظيفة Active Ambient Lighting الجديدة التي تغير نمط الإضاءة اعتماداً على إيقاع الموسيقى .

