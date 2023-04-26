التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه أمام نادي يوفنتوس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا.

كانت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وإنتر ميلان قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، على ملعب سان سيرو.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: أكريبي - دارميان - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - دي ماركو - كالهانجولو - مخيتيريان

خط الهجوم: مارتينيز - دجيكو

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: بريمير - بونوتشي - ساندرو

خط الوسط: رابيو - لوكاتيلي - ميريتي - دي تشيليو - كوستيك

خط الهجوم: دي ماريا - تشيسا