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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تبعث طائرتين لإجلاء رعاياها من السودان بشكل عاجل

صدى البلد

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن بلادها نشرت طائرتين من طراز سي-130 هركليز بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا اليوم: “هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة”.

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وكانت قد أعلنت الخارجية المصرية عن إجلاء 443 مواطناً من السودان اليوم عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي.

كما تم الإعلان من قبل الخارجية المصرية بإعادة تمركز للبعثة المصرية في الخرطوم حتي تتمكن من العمل بشكل أفضل لإجلاء ما تبقي من أبناء الجالية المصرية بالسودان.

كما أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة لإجلاء الجالية المصرية، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها.

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