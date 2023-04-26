وصول دفعات جديدة من المصريين العائدين من السودان لمطار شرق القاهرة الجوي

المصريين العائدين من السودان.. وصلت مساء اليوم دفعات جديدة من المصريين العائدين من السودان، وذلك عبر عدة طائرات عسكرية مصرية، هبطت في مطار شرق القاهرة الجوية التابع للقوات المسلحة، بعد نجاح عملية إجلائهم من قبل السلطات المعنية في مصر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان.

المصريين العائدين من السودان

المصريين العائدين من السودان.. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه السلطات والجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في السودان من أجل عودة المصريين من السودان.

المصريين العائدين من السودان.. وأكدت مصادر مصرية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان، كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظيًا عمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان، موجهًا بتقديم كافة الدعم لعملية الإجلاء.

المصريين العائدين من السودان.. وأضافت المصادر أن خلية أزمة مكونة من وزارة الدفاع والمخابرات العامة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة يتابعون عملية إجلاء المصريين من السوادان، وأشارت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية من عملية إجلاء المصريين بالسودان.

وشددت المصادر على أن هناك تنسيق مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة، كما كشفت المصادر أن الدولة المصرية تقوم بعملية مساعدة الدول الصديقية في عملية إجلاء راعيها.