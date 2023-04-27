عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 2575 جنيهًا

صدى البلد

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في 3 مايو المقبل.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم،  ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  2575 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2000 دولار.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20600 جنيه.


ولفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى  1996 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا.

أسعار الذهب أسعار الذهب الدولار البورصة الأمريكي أسعار الذهب الذهب والمجوهرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

موعد إجازة عيد العمال 2023 في مصر

برج الجدي.. حظك اليوم الخميس 27 أبريل 2023: وظيفة جديدة

رسميا.. موعد صرف معاش شهر مايو| 11 مليون مستفيد من الزيادة الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

برلمانية: انخراط القطاع الخاص في مؤسسات الدولة خطوة للنهوض بالاقتصاد القومي

خلع ملابسه العلوية.. الداخلية تكشف تفاصيل مضايقة سائحة في ميدان التحرير

بسبب كهربا.. أحمد حسن يحسم الجدل حول انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الرومان والزبادي الأشهر..7 أغذية يجب تناولها للتحكم في الغدة الدرقية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أبريل 2023

رابط ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

تحد حقيقي .. طفل عمره 11 سنة يثير جدل رواد السوشيال ميديا أعرف القصة

بعد تكميم المعدة.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي كساب

"أصابع السجق".. تفاصيل حالة صحية يعاني منها ملك بريطانيا

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ