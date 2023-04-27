خطف أنظار القارة.. هدّاف الكونفدرالية يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

أكد تقرير صحفي، اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالتعاقد مع رانجا شيفافيرو، مهاجم فريق مارومو جالانتس الجنوب إفريقي.

وذكرت صحيفة “the south african” الجنوب إفريقية، أن رانجا شيفافيرو يحظى باهتمام العديد من كبار الأندية الإفريقية، على رأسها الأهلي والزمالك وأورلاندو بايرتس.

وأضافت الصحيفة، أن ممثلي رانجا شيفافيرو تلفوا تلقوا عروضا من جميع أنحاء إفريقيا، أبرزها من الأهلي والزمالك، ويبدو أن اللاعب سيغادر ناديه بنهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة.

وأوضحت أن اللاعب يتبقى عدة أشهر فقط في عقده مع نادي جالانتس مع خيار التمديد لموسم آخر.

هداف الكونفدرالية:

ويحتل رانجا شيفافيرو صدارة ترتيب هدافي بطولة الكونفدرالية هذا الموسم (2022-2023) برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم فريق بيراميدز.