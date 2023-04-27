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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بكري: الجيش السوداني سيطر على قواعد ميليشيا الدعم السريع في 17 ولاية|فيديو

السودان
السودان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وراسخة، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية الحالية تهدد استقرار السودان.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن  
المفاوضات بين الجيش السوداني وميليشا الدعم السريع فشلت في التوصل لاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق الطارئ منح ميليشيا الدعم السريع وضعا موازيا للجيش السوداني. 

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الجيش السوداني كان يستبعد حدوث اشتباكات، مؤكدا أن الجيش السوداني استطاع السيطرة على قواعد ميليشيا الدعم السريع في 17 ولاية.

 

وأشار مصطفى بكري إلى أن قوات الدعم السريع انتشرت في عدة أحياء في العاصمة “خرطوم وأم درمان”، مؤكدا أن التفاوض أحد الخيارات المطروحة خلال الفترة القادمة.

 

شلل في الاقتصاد السوداني

واستكمل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، تصريحاته قائلا “الجيش طالب بخروج ميليشيا الدعم السريع من العاصمة والمدن”، مؤكدا أن الاشتباكات في السودان أدت لشلل في الاقتصاد السوداني.

مصطفى بكري العلاقات المصرية السودانية الجيش السوداني مفاوضات السودان

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