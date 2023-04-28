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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة داوود تشعل الأجواء أمام البحر | شاهد

بسمة داوود
بسمة داوود

شاركت الفنانة بسمة داوود متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت بسمة علي شاطئ البحر بإطلالة جذابة، مرتدية قميص شيفون باللون "الأبيص" ، أكملت اللوك بنظارة شمسية، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

يذكر ان اخر اعمال بسمة داوود مسلسل "مشوار الونش"  من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل وغناء الفنان عمر كمال.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٧_٠٣٢٢٥١
إطلالة جذابة شاطئ البحر نظارة شمسية الفنانة بسمة داوود علي شاطئ البحر مسلسل مشوار الونش

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