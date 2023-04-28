تجارة القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لجميع طلاب الكلية

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، عن موعد تسجيل المواد الاضافيه للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال شحاتة إن كلية التجارة بجامعة القاهرة أعلنت استمرار فتح باب التسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية، موضحة أن الحد الأقصى للتسجيل مادتان لجميع الفرق الدراسية بالكلية ما عدا الفرقة الرابعة يتاح التسجيل فيها إلى 7 مواد.

وأشار إلى أن الكلية سوف تستمر في تسجيل المواد الإضافية لجميع الفرق المختلفة بالكلية حتي يوم الأحد 30 أبريل.

وأوضحت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن تسجيل المواد الإضافية يكون إلكترونيا عبر موقع الكلية ويتم دفع مصروفات المواد الإضافية والدخول على لينك دفع المصروفات hhtps://www.ckes.cu.edu.eg/foc.asp

ثم الدخول على خدمة شئون الطلاب لاختيار خدمة المواد الإضافية.

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز مقرر تصميم المجتمعات والتنمية الاجتماعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الأول في أفريقيا ضمن النسخة الثانية من جوائز الاتحاد الدولي للمعماريين في مجال الابتكار في التعليم المعماري (2022-2023)، حيث تأتى هذه الجائزة في إطار الاحتفاء بالابتكار عبر الحدود الثقافية والجغرافية وتشجيع الممارسات التربوية الملهمة التي تساهم في خلق بيئات مستدامة مفتوحة للكليات والمدارس والإدارات وبرامج الهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن لجنة التحكيم ضمت في عضويتها معماريين من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا ولبنان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا واليونان وتركيا، وقد منحت الجائزة لبرنامج الهندسة المعمارية والتكنولوجيا AET بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذي تقوم بتدريسه الدكتورة هبه عصام خليل، وذلك من خلال تقييم 15 مشاركة من 12 دولة في 4 قارات مدرجة في القائمة المختصرة من بين أكثر من 35 مشاركًا مسجلاً، حيث تم التحكيم على أساس معيارين رئيسين هما التميز في الممارسة التربوية، والتميز في معالجة أهداف التنمية المستدامة.

وقد رأت لجنة التحكيم أن استديو التصميم الخاص بمقرر التصميم المجتمعي والتنمية الاجتماعية المستدامة، يرتبط بالبحث الإجرائي بواسطة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات والتقنيات التي تشمل التقييم والألعاب والتفاوض والملاحظات والمجسمات ووسائل التواصل المختلفة.