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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفقد الرئيس السيسي لأسواق "نصف الجملة" الجديدة بالقاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

السيسي
السيسي

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسواق "نصف الجملة" بالقاهرة، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.

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ففي (الأهرام).. وتحت عنوان (الرئيس يتابع تنفيذ أسواق "نصف جملة" جديدة بالقاهرة ويوجه بتعميم التجربة في حال نجاحها).. ذكرت الصحيفة أنه في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق (نصف جملة) لخدمة المواطنين، قام الرئيس السيسي أمس بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت عددا من الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، والتي تتضمن أسواق "أحمد فخري" و"حسن المأمون"، وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبدالمجيد محمود وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

الرئيس السيسي


وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي ناقش القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري، الذي يمتد على مساحة 2.64 فدان في تقاطع شارع أحمد فخري مع شارع اللواء عبدالرازق السنهوري، حيث أكد الرئيس أنه تم اختيار مواقع هذه الأسواق في مناطق مناسبة بين أسواق الجملة الرئيسية وأسواق التجزئة حتى تكون تكلفتها مناسبة للمستهلكين؛ مما يجعل أسواق التجزئة تنظم أسعارها، حيث تم اختيار هذه النماذج الخمسة للأسواق ويتم افتتاحها في 30 يونيو القادم.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه بنقل سوق الأمل، الذي يقع خلف سوق أحمد فخري؛ ليكون جزءا منه عقب افتتاحه.. مشيرا إلى أن هذه الأسواق بمثابة اختبار وفي حال نجاحها سيتم تعميم هذه الأسواق.

أما صحيفة (أخبار اليوم) ركزت على زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر، اليوم، تحت عنوان (اليوم .. رئيس وزراء اليابان يزور مصر في بداية جولته الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا)، مشيرة إلى أن رئيس وزراء اليابان سيزور مصر اليوم في بداية جولته بعدد من الدول تضم مصر وغانا وكينيا وموزمبيق وسنغافورة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني سيعقد اجتماعات مع قادة هذه الدول؛ لمناقشة مجموعة واسـعة من الموضوعات مثل القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية، كما يعتزم خلال الزيارة إظهار عزم اليابان على الحفاظ وتعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون اتجاه قمة هيروشيما (G7) وتأكيد المزيد من التعاون معها في مختلف القضايا العالمية.


ونقلت الصحيفة عن وكالة الأنباء اليابانية قولها إن رئيس الوزراء الياباني سيصل إلى القاهرة، اليوم السبت، كما سيشارك غدا في القمة المصرية اليابانية بالقاهرة.

أما صحيفة (الجمهورية) ذكرت - تحت عنوان (شكري يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني) - أن وزير الخارجية سامح شكري سيستقبل، عصر اليوم، السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، ومن المقرر أن يعقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية.


وفي السياق ذاته.. وتحت عنوان (رسالة لأبو الغيط من البرهان).. نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع بالأمانة العامة للجامعة العربية تأكيده أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية سيستقبل، غدًا، وكيل الخارجية السودانية لتسليم رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وعالميا.. وتحت عنوان (الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحامات والاعتقالات بالأراضي المحتلة).. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن الاحتلال الإسرائيلي كثف، أمس، اعتقالاته بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ونفذ سلسلة اقتحامات بعدة مدن فلسطينية، في ظل استمرار قواته في تشديد القيود على تحركات المواطنين.


ونقلت الصحيفة عن وكالة (وفا) الفلسطينية للأنباء، ذكرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت، أمس، حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، حيث قام جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، وأعاقوا حركة مرورها.


وأضافت الصحيفة أن (وفا) أكدت أن الاحتلال واصل إغلاق وحصار مداخل مدينة أريحا، لليوم السابع على التوالي، عبر نصب الحواجز العسكرية على المداخل الرئيسية والفرعية للمدينة ومخيميها، والتدقيق في بطاقات المواطنين، واحتجاز المركبات العمومية والخاصة، كما اقتحمت قواته كذلك مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت منازل المواطنين، لتندلع مواجهات إثر ذلك، ونفذت قوات الاحتلال، فجر أمس، سلسلة اقتحامات أخرى في جنين ومخيمها، واعتقلت الشاب باسل الحريري، ونشرت القناصة على أسطح بنايات ومنازل بالمدينة، فيما سُمع دوى انفجارات كبيرة بالمخيم الكائن بالمدينة.

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