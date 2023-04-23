الصحف الإماراتية| استثمارات مصرية ضخمة في البتروكيماويات.. السيسي وبن زايد يبحثان التهدئة في السودان.. ودول العالم تبدأ إجلاء رعاياها من الخرطوم

بلينكن: واشنطن توقف العمليات في سفارتها بالخرطوم

5 صواريخ روسية تستهدف خاركيف شرقي أوكرانيا

"مجموعة السبع" تدعو إلى التمديد والتنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب

أوكرانيا تطلب زيادة تسليحها الغربي عشرة أضعاف



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاحد، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة البيان الضوء على اعلان المهندس طارق الملا وزير البترول المصري أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار، منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا «آش» والسليكون المعدني.

وقال الملا في بيان أصدره أمس: إن الإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالي الماضي ما يزيد على 4.3 ملايين طن مقارنة بحوالي 2.1 مليون طن في عام 2015 - 2016.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تبادل، يوم السبت، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة ومحمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تبادلا خلاله أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يديم على البلدين وشعبيهما الخير واليمن والبركات، وينعم عليهما مزيداً من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والسلام.

كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان لتهدئة الأوضاع في جمهورية السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي، وذلك في ضوء دعم دولة الإمارات ومصر للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في بلده.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الخليج بوصول عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحراً إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان، منذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل أسبوع، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السعودي، أمس السبت، بينما قال الجيش السوداني إنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكرية، تتبع لقواتها المسلحة، من الخرطوم، ويتوقع الشروع في ذلك فوراً، فيما قالت نقابة أطباء السودان إن إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد «سيزيد الخطر على المواطنين العزل».

أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت متأخر السبت أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، داعياً لوضع حد للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال بايدن في بيان "اليوم بناء على أوامري، نفذت القوات الأميركية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم. أنا فخور بالالتزام غير العادي لموظفي سفارتنا في الخرطوم الذين أدوا واجبهم بشجاعة ومهنية".

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة علقت بصفة مؤقتة العمليات في سفارتها بالخرطوم، وأجلت جميع الموظفين الأميركيين وعائلاتهم بأمان في ظل استمرار الأحداث في السودان.

وأضاف بلينكن في بيان "سنواصل مساعدة الأميركيين في السودان في التخطيط لسلامتهم وإطلاع المواطنين الأميركيين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك "

دوليا، ذكرت صحيفة الاتحاد أن فرنسا أعلنت إجلاء موظفي سفارتها ورعاياها ورعايا حلفاء آخرين من السودان.

وبدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية تشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

أوضحت صحيفة البيان إلى دعوة مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان اليوم الأحد إلى "التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع" في اتفاق مهم لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسبما جاء في بيان لوزراء الزراعة بالمجموعة.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين في ميازاكي باليابان إن وزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع "يدركون أهمية" الاتفاق وقالوا "نؤيد بشدة التمديد والتنفيذ الكامل والتوسع في (مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود)".

أشارت صحيفة الاتحاد إلى ما قاله مسؤولون محليون، إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء اليوم السبت مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية.

وتطلق روسيا منذ أشهر طائرات مسيرة وصواريخ ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الأوكرانية.

ولفتت صحيفة الخليج إلى دعوة أوكرانيا، أمس السبت، حلفاءها الغربيين إلى تجاوز كل «الخطوط الحمراء»، لمدّها بالمساعدات العسكرية لمواجهة القوات الروسية، وقال نائب وزير الخارجية أندريه ميلنيك إن كييف بحاجة إلى زيادة عشرة أضعاف. وكتب ميلنيك، على «تويتر»: «نحن ممتنون لحلفائنا على المساعدة العسكرية. لكن هذا لا يكفي.

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجات والآخر قوته 5.8 درجات هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا في وقت متأخر أمس السبت.

وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا وكان الفارق بينهما بضع ساعات.

قالت صحيفة الخليج إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا في مقال الأحد، القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان.

وشدد بوريل في المقال الذي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمنا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا".

وأضاف: "لهذا السبب أدعو القوات البحرية الأوروبية للقيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية".

