طارق السيد يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل السوبر المصري

أكد طارق السيد نجم منتخب مصر السابق أن الكولومبي فريدي هيريرا وصل اليوم السبت إلى القاهرة تمهيدا لتوليه مسؤولية منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للزمالك.



وكتب طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وصل الكولومبي فريدي هيريرا المدرب المعاون لخوان كارلوس أوسوريو إلى القاهرة للانضمام للجهاز الفني للزمالك قبل السوبر المصري"



يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي فى مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو فى الامارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الدوري.

