بعد الهجمات الصاروخية.. الطوارئ الأوكرانية تعلن انتهاء عمليات البحث والانقاذ في أومان

أعلنت خدمات الطوارئ الإقليمية الاوكرانية ،اليوم السبت،عن اختتام عملية البحث والإنقاذ في بلدة أومان الأوكرانية، والتي تعرضت لعدة هجمات صاروخية أمس يوم الجمعة.

وقالت خدمات الطوارئ الإقليمية لشبكة "سي إن إن" الامريكية أن عملية البحث والإنقاذ انتهت في بلدة أومان الأوكرانية ، بعد الضربة الصاروخية القاتلة يوم الجمعة التي أصابت مبنى سكني.

وأسفر الهجوم عن مقتل 23 شخصًا على الأقل ، من بينهم خمسة أطفال.

وقال فاسيل كوزينينكو نائب رئيس شرطة أومان لشبكة سي إن إن إن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين ويُعتقد أنهما ميتان.

ويُعتقد أنه كان الهجوم الأكثر دموية على المدنيين الأوكرانيين منذ شهور.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في المنطقة يوليا نوروفكوفا، واستمر المبنى في الانهيار أثناء عملية الإنقاذ ، ولم يكن بالإمكان الوصول إلى أجزاء منه ، وشارك نحو 150 ضابطا في جهود الانقاذ.