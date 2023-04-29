بفارق نقطتين .. الأهلي يفوز على أويلرز الأوغندي في بطولة البال للسلة

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 72–70، في إطار ثاني جولات مجموعة النيل لبطولة The BAL 3، والمقامة حاليًا في صالة الدكتور حسن مصطفى.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الفترة الأولى: الأهلي ( 20 ) : أويلرز ( 14 )

الفترة الثانية: الأهلي ( 40 ) : أويلرز ( 27 )

الفترة الثالثة: الأهلي ( 61 ) : أويلرز ( 36 )

الفترة الرابعة: الأهلي ( 72 ) : أويلرز ( 70 )

وشهدت المباراة، تألق نوني أوموت لاعب الأهلي بإحرازه 17 نقطة، وكذلك زميله عمر طارق عرابي بتسجيله 10 نقاط وقيامه بمتابعة الكرة 10 مرات "ريباوند."

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة؛ ليحتل المركز الثاني خلف بترو الأنجولي الذي يتفوق بفارق النقاط، بينما تحصل أويلرز على نقطة واحدة عقب خسارته اليوم.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في المباراة القادمة نظيره كيب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا، بينما يلتقي سيتي أويلرز الأوغندي مع سلاك الغيني.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعة النيل إلى نهائيات بطولة بطولة البال التي ستقام في الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل في رواندا.