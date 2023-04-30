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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الغزاوي: تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خطوة نحو حصد اللقب

صدى البلد

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب، إن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية خلال مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وإن التأهل إلى الدور نصف النهائي يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.

وأوضح أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان على تواصل مستمر للاطمئنان على أوضاع البعثة، وحرص على الاتصال عقب المباراة لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بتخطي عقبة الرجاء.

وأشار إلى أن التأهل للدور نصف النهائي جاء عن جدارة ويعكس شخصية اللاعبين، ويعكس المجهود الكبير الذي بذلوه طوال المباراة.

ووجه الغزاوي خالص الشكر إلى مسؤولي السفارة المصرية بالمغرب، وعلى رأسهم السفير ياسر عثمان، على الجهود التي قاموا بها من أجل تسهيل مهمة الفريق.

وجدد الإشادة بالمعاملة الطيبة وحفاوة الاستقبال من جانب مسؤولي نادي الرجاء منذ وصول البعثة، والتواصل المستمر لتذليل أية عقبات، وكذلك الجهود التي قام بها مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، خلال استضافة تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي.

وشدد الغزاوي على أن الأجواء التي عاشتها البعثة عكست العلاقات الوطيدة بين النادي الأهلي والأندية والهيئات المغربية، والتي تظل راسخة ومتينة وأعمق من نتيجة مباراة أو بطولة.

 

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