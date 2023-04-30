رضا عبد العال: ما حققه المغرب في كأس العالم حالة لن تتكرر

أكد رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن ما حققه المنتخب المغربي في كأس العالم الماضية بقطر 2022 ، كان مجرد "حالة" ولن تتكرر مجدداً.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN"، إن تصريحات وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بشأن طموحه في تدريب أندية بالدوريات الأوروبية الكبرى وتواجده بالمربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار بها نوع من الغرور.

وأضاف رضا عبد العال، ان ما حققه أسود الأطلسي بكأس العالم الماضية "حالة" ولن تتكرر مجدداً، وكل الظروف كانت مسخرة للفريق لتقديم عروض قوية، كما أن المنتخب المغربي لن يتوج بأمم إفريقيا المقبلة.