بسبب الظروف الاقتصادية.. الناس تمتنع عن شراء الهواتف الذكية |تقرير

تستمر المنافسة بين هواتف أندرويد Android و iOS بأقصى سرعة. من ناحية ، هناك شركة Apple ، ومن ناحية أخرى ، هناك شركات أخرى تعمل بنظام التشغيل أندرويد بما في ذلك Samsung و Xiaomi و Oppo ، وكلهم يتنافسون بشدة للحصول على أعلى حصة في السوق.

بعد هذه المعركة الشديدة ، يجلب الإثارة للعديد من المتحمسين للتكنولوجيا. ومع ذلك ، وفقًا لتقرير Canalys الأخير ، فإن الأمور لا تسير على ما يرام لكلا الجانبين. في الربع الأول من عام 2023 ، شهدت شركة آبل Apple ومنافسيها Android انخفاضًا في المبيعات في الصين.

تعتبر الصين هي البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم. ونتيجة لذلك ، فإن الحصول على مكانة رائدة في مثل هذا السوق الضخم هو حلم كل مصنع للهواتف ال

ذكية.

تعمل كل من آبل وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بجد لبيع المزيد من الأجهزة في البلاد. ومع ذلك ، بالنظر إلى الوضع في الربع الأول من عام 2023 ، شهدت كل من علامتي آبل و أندرويد انخفاضًا.

حصلت آبل ، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في الربع الأول ، على 20٪ من حصة السوق. ومع ذلك ، انخفض إجمالي شحناتها في الصين إلى 13.3 مليون وحدة ، بانخفاض 3٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما شهدت العلامات التجارية الرائدة الأخرى في السوق انخفاضًا في المبيعات ، مما تسبب في انخفاض إجمالي شحنات الهواتف الذكية بنسبة 11٪ على أساس سنوي. - العام بقيمة 67.2 مليون وحدة. كان هذا أقل إجمالي ربع سنوي منذ 2013.

على الرغم من أن آبل ظلت العلامة التجارية الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة ، إلا أن حصتها السوقية الإجمالية انخفضت بنسبة 3 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق. شهدت علامتا أوبو و فيفو، اللتان تتبعان آبل كثاني وثالث أفضل العلامات التجارية مبيعًا ، انخفاضًا في الشحن بنسبة 10٪ و 7٪ على التوالي.

واجهت شركتا هونر و شاومي ، المتخصصتان في طرازات الهواتف ذات الأسعار المعقولة ، انخفاضًا أكبر في مبيعاتهما.

انخفضت شحنات هذه الشركات بنسبة 35٪ و 20٪ على التوالي ، مما يشير إلى أن المستهلكين كانوا مترددين في إجراء عمليات شراء عبر الهاتف ، حتى عند نقاط السعر المنخفضة.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5٪ في الربع الأول متجاوزًا التوقعات. يعمل صناع السياسة في بكين حاليًا على استراتيجيات لزيادة تحفيز الطلب. على الرغم من ذلك ، يتوقع الاقتصاديون أن يستمر غالبية المستهلكين والشركات الصينية في الإنفاق بحذر على مدار العام.