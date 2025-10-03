قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تقديم 3700 خدمة طبية مجانية لأهالي البهسمون ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق،أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذقافلة طبية علاجية بقرية  البهسمون التابعة لمركز اهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أكتوبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة-الأطفال-الجراحة- النساء - الجلدية -تنظيم الأسرة  - أسنان)
 


وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1304مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 34تحليلاً معمل دم، و29 تحليلاً للطفيليات، و7 حالات أشعة عادية، و30حالة موجات فوق صوتية،تحويل 4 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة دولة، تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 304 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3727خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة

