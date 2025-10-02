رئيس جامعة بني سويف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والرابطة في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والتعاون الدولي بين الجانبين ، وذلك برفقة الدكتور أمين سعيد عميد كلية الإعلام جامعة السويس السابق والدكتور أحمد الحسيسي العميد الأسبق لمعهد المدينه، والأستاذ بجامعة عين شمس، و بحضور الدكتور ممدوح مكاوي عميد كلية الإعلام ، والدكتورة عبير معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتورة هبة عاطف مدير وحدة الجودة بالجامعة ، ووليد عبد المنعم مدير العلاقات الخارجية بالرابطة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن اللقاء تناول سبل دعم البرامج التعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات بين الجامعات الأعضاء، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي في العالم الإسلامي، مؤكداً حرص الجامعة على الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتفعيل الشراكات التي تعزز من مكانتها العلمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون في تنظيم مؤتمر دولي مشترك حول قضايا التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على البيئة، حيث أكد الجانبان أهمية هذا الموضوع العلمي في تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه المجتمعات، ودور المؤسسات الأكاديمية في تقديم الحلول المستدامة من خلال البحث العلمي والتوعية المجتمعية.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية ، تعبيرًا عن التقدير المتبادل وتعزيزًا لأواصر التعاون الأكاديمي وحرص الطرفين على ترسيخ الشراكة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.