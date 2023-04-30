إنتر ميلان يهزم لاتسيو بثلاثية.. ويمنح نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره لاتسيو، بنتيجة 3/1 في إطار منافسات الجولة 32 في الدوري الإيطالي.

افتتح فيليبي اندرسون لاعب لاتسيو أهداف المباراة في الدقيقة 30 من عمر المواجهة.

وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 77 وسجل روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 83 وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.



وبتلك النتيجة يصل إنتر ميلان للنقطة 57 في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.



في المقابل يأتي لاتسيو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، خلف المتصدر نابولي صاحب الـ 78 نقطة، الذي يحتاج الفوز في مواجهة اليوم أمام ساليرنيتانا لحسم اللقب.