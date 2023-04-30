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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا.. اصطدام طائرتين في سماء برشلونة ووقوع قتلى

اسبانيا
اسبانيا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأحد، تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 ركاب.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت حكومة كاتالونيا، إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال برشلونة، بعدما تلقوا إخطاراً من شخص شاهد سقوطها.

وأضافت: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة".

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عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات الإسبانية، التي فتحت تحقيقاً أن الطائرتين تصادمتا في الجو.

اسبانيا تصادم طائرتين الطائرة برشلونة مطار مويا حكومة كاتالونيا

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