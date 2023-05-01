منظومة لمحطات تحلية مياه الشرب بقرى الشيخ زويد

قال سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، علي أن قطاع المياه في مركز ومدينة الشيخ زويد يشهد طفرة تنموية كبيرة،لسد احتياجات المواطني من مياه الشرب خاصة بالقرى العائدة جنوب الشيخ زويد.،وذلك بحفر منظومة من الآبار السطحية ،وإنشاء محطات لتحلية مياه الشرب.

حيث تم انشاء 4 محطات لتحلية المياه في قري الخروبة والعكور والشلاق وأبو طويله، وتم التصديق علي انشاء محطتين في منطقتي الجورة وأبو العراج، حيث ان توجيهات المحافظ بانشاء محطات تحلية مياه في كل القري الأم بالشيخ زويد، مشيرًا الي حفر 18 بئر زراعي في مختلف المناطق بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي.

٥ أبار :



وأضاف المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أن محطة تحلية المياه بقرية الظهير علي مساحة 800 متر مربع وبطاقة إنتاجية 240 متر في اليوم وتكلفت 2.6 مليون جنيه، وبشمل مشروع محطة التحلية ٥ آبار منهم بئرين انتاج وبئر ثالث للصرق، بجانب تدعيم المحطة ببئرين خارجيين.

حيث تتكون من محطة تحلية بتكلفة مليون جنيه واعمال انشائية ومبني بتكلفة مليون جنيه وبئر بتكلفة نصف مليون جنيه ومحول كهرباء بتكلفة 150 الف جنيه.