عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الأهلي قادر على الصعود لنهائي إفريقيا.. والشناوي من أنجح الحراس في تاريخ الأحمر

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قادر على بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن حظوظ الفريق كبيرة في تخطي عقبة الترجي التونسي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الوداد المغربي ليس فريق سهل، وهو قادر على التعامل جيدًا مع الأهلي وصعوده سيكون خطرًا على حظوظ الفريق الأحمر في حصد اللقب القاري".

وأضاف: "الأهلي لم يؤدي الشوط الأول أمام الرجاء بشكل جيد، وبيرسي تاو لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتعامل بواقعية شديدة، والنتيجة مقبولة جدا، ولم يُكابر ولا يتحدث سوى عن الأمور الطبيعية داخل الفريق، وهو ما سيكون سببا في نجاحه مع الأهلي".

وتابع: "محمد الشناوي لم يكن يستحق الهجوم الذي تعرض له في المرحلة الأخيرة، وقدم مستوى جيد أمام الرجاء المغربي، وانقذ اهداف في لقاء الذهاب تحديدا بشكل جيد، وحافظ على شباكه نظيفة في المباراتين وكان سببا لصعود الفريق لنصف النهائي، البعض يقيم اللاعبين بالمباراة الواحدة، وهو من افضل الحراس في تاريخ الأهلي ولاعب ملتزم وارقامه جيدة ولا يثير أي مشكلة".

وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني مميز، لكن في أهم فترات الموسم تكون نتائجهم سيئة للغاية، وخروجهم من الكونفدرالية مفاجأة كبيرة. موضحا أن هناك تغيرات فنية عديدة حدثت للفريق بعد رحيل تاكيس جونياس.

الأهلى إفريقيا ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا نهائي أفريقيا محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

ترشيحاتنا

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بعد مكالمة بلينكن وعلييف.. بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن ممر لاتشين بأذربيجان

إنجاب أول طفلين بـ وحدة تحكم بلاي ستيشن 5.. ما القصة؟

تحصين نبوي يؤمنك من المصائب الفجائية.. ردده في الصباح والمساء

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

في عيد ميلادها.. صور صادمة تكشف عن مراحل تطور إطلالات منة عرفة

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ