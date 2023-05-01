سيد معوض: الأهلي قادر على الصعود لنهائي إفريقيا.. والشناوي من أنجح الحراس في تاريخ الأحمر

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي قادر على بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن حظوظ الفريق كبيرة في تخطي عقبة الترجي التونسي.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الوداد المغربي ليس فريق سهل، وهو قادر على التعامل جيدًا مع الأهلي وصعوده سيكون خطرًا على حظوظ الفريق الأحمر في حصد اللقب القاري".

وأضاف: "الأهلي لم يؤدي الشوط الأول أمام الرجاء بشكل جيد، وبيرسي تاو لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتعامل بواقعية شديدة، والنتيجة مقبولة جدا، ولم يُكابر ولا يتحدث سوى عن الأمور الطبيعية داخل الفريق، وهو ما سيكون سببا في نجاحه مع الأهلي".

وتابع: "محمد الشناوي لم يكن يستحق الهجوم الذي تعرض له في المرحلة الأخيرة، وقدم مستوى جيد أمام الرجاء المغربي، وانقذ اهداف في لقاء الذهاب تحديدا بشكل جيد، وحافظ على شباكه نظيفة في المباراتين وكان سببا لصعود الفريق لنصف النهائي، البعض يقيم اللاعبين بالمباراة الواحدة، وهو من افضل الحراس في تاريخ الأهلي ولاعب ملتزم وارقامه جيدة ولا يثير أي مشكلة".

وأشار إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني مميز، لكن في أهم فترات الموسم تكون نتائجهم سيئة للغاية، وخروجهم من الكونفدرالية مفاجأة كبيرة. موضحا أن هناك تغيرات فنية عديدة حدثت للفريق بعد رحيل تاكيس جونياس.