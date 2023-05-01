أخبار التكنولوجيا| جاك دورسي ينقلب على إيلون ماسك .. وتقارير : معالجات كوالكوم تتجسس على بيانات المستخدمين

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يبحث الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون عن تطبيقات مجانية لحماية هواتفهم من الاختراق وأيضا لكشف الروابط الخبيثة، حيث هناك العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد إلا أنه على العكس من ذلك هناك عدد من التطبيقات المحدودة لآيفون.



أصدرت شركة الأمن الألمانية Nitrokey مؤخرًا تقريرًا يزعم أنها اكتشفت ميزة غير مسجلة في الرقائق الخاصة بمعالجات سناب دراجون Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية والتي بدورها تجمع معلومات للمستخدمين وتنقلها مباشرة إلى خوادم الشركة.



كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp يعمل على طرح واحدة من أفضل الميزات لمستخدمي أجهزة التابلت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إتاحة ميزة تشغيل واتساب على أكثر من هاتف ذكي.



سمحت السلطات الإيطالية بإتاحة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT والمملوكة لشركة OpenAI، وذلك بعد حظرها من هيئة حماية البيانات الإيطالية ، Garante ، في شهر مارس الماضي بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة ChatGPT لبيانات المستخدمين وحفظها.



اعترف جاك دورسي، المؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، بأن الأداء العام لشركة تويتر ليس جيدا تحت إدارة مالكها الجديد والرئيس التنفيذي الحالي، إيلون ماسك، كما لام مجلس الإدارة على الضغط والإجبار الذي مارسه لإتمام عملية البيع.



أطلقت شركة فيفو الصينية منذ أيام واحدا من أفضل هواتفها الذكية المخصصة لمحدودي الدخل والشباب الذين يريدون شراء هاتف مميز بسعر مناسب لإمكانياتهم؛ حيث يعد شراء هاتف ذكي هذه الأيام عبئا كبيرا نظرا لارتفاع أسعار الهواتف عالميا.



تنال جوالات أوبو Oppo، اهتمام العديد من المستهلكين في مصر والعالم العربي، لاسيما تلك الهواتف التي تندرج تحت تشكيلة الفئة المتوسطة Reno، والتي دائما ما تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية في عروض خاصة ومغرية، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.



تستمر المنافسة بين هواتف أندرويد Android و iOS بأقصى سرعة. من ناحية ، هناك شركة Apple ، ومن ناحية أخرى ، هناك شركات أخرى تعمل بنظام التشغيل أندرويد بما في ذلك Samsung و Xiaomi و Oppo ، وكلهم يتنافسون بشدة للحصول على أعلى حصة في السوق.