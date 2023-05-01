عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| جاك دورسي ينقلب على إيلون ماسك .. وتقارير : معالجات كوالكوم تتجسس على بيانات المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل تطبيقات مجانية لآيفون للحماية من الاختراق


يبحث الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون عن تطبيقات مجانية لحماية هواتفهم من الاختراق وأيضا لكشف الروابط الخبيثة، حيث هناك العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد إلا أنه على العكس من ذلك هناك عدد من التطبيقات المحدودة لآيفون.

 

تقارير : معالجات كوالكوم تتجسس على بيانات المستخدمين الشخصية


أصدرت شركة الأمن الألمانية Nitrokey مؤخرًا تقريرًا يزعم أنها اكتشفت ميزة غير مسجلة في الرقائق الخاصة بمعالجات سناب دراجون Snapdragon من شركة كوالكوم الأمريكية والتي بدورها تجمع معلومات للمستخدمين وتنقلها مباشرة إلى خوادم الشركة.

 

واتساب يطلق قريبا ميزة جبارة لمستخدمي أجهزة التابلت


كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp  يعمل على طرح واحدة من أفضل الميزات لمستخدمي أجهزة التابلت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إتاحة ميزة تشغيل واتساب على أكثر من هاتف ذكي.

 

عودة أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT لإيطاليا بعد حظرها


سمحت السلطات الإيطالية بإتاحة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT والمملوكة لشركة OpenAI، وذلك بعد حظرها من هيئة حماية البيانات الإيطالية ، Garante ، في شهر مارس الماضي بسبب مخاوف بشأن كيفية معالجة ChatGPT لبيانات المستخدمين وحفظها.  

 

جاك دورسي ينقلب على إيلون ماسك بعد وصفه بالحل الاستثنائي لإنقاذ تويتر


اعترف جاك دورسي، المؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، بأن الأداء العام لشركة تويتر ليس جيدا تحت إدارة مالكها الجديد والرئيس التنفيذي الحالي، إيلون ماسك، كما لام مجلس الإدارة على الضغط والإجبار الذي مارسه لإتمام عملية البيع.

 

إمكانيات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل لمحدودي الدخل من فيفو في 2023


أطلقت شركة فيفو الصينية منذ أيام واحدا من أفضل هواتفها الذكية المخصصة لمحدودي الدخل والشباب الذين يريدون شراء هاتف مميز بسعر مناسب لإمكانياتهم؛ حيث يعد شراء هاتف ذكي هذه الأيام  عبئا كبيرا نظرا لارتفاع أسعار الهواتف عالميا.  

 

خصم 39% على موبايل أوبو OPPO Reno 6


تنال جوالات أوبو Oppo، اهتمام العديد من المستهلكين في مصر والعالم العربي، لاسيما تلك الهواتف التي تندرج تحت تشكيلة الفئة المتوسطة Reno، والتي دائما ما تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية في عروض خاصة ومغرية، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

 

بسبب الظروف الاقتصادية.. الناس تمتنع عن شراء الهواتف الذكية |تقرير


تستمر المنافسة بين هواتف أندرويد Android و iOS بأقصى سرعة.  من ناحية ، هناك شركة Apple ، ومن ناحية أخرى ، هناك شركات أخرى تعمل بنظام التشغيل أندرويد بما في ذلك Samsung و Xiaomi و Oppo ، وكلهم يتنافسون بشدة للحصول على أعلى حصة في السوق.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

الزيت بـ30 جنيها والتنفيذ بعد دقائق.. ننشر أسعار السلع الجديدة على بطاقات التموين

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

قرار جديد في الأهلي بسبب السوبر المصري

ترشيحاتنا

رفع سعر الخبز المدعم بعد زيادة السلع التموينية.. اعرف الحقيقة

أسعار الذهب والدولار والدواجن.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

أول تعليق من مرتضى منصور عقب فوز طائرة الزمالك بكأس مصر

أخبار الفن| حقيقة صلح غادة عبد الرازق ومحمد سامي.. كواليس أغنية طوق نجاة لـ محمد رمضان

ظهر في 27 رمضان| رجل المدينة المنورة المسن يوهم الناس بأنه صحابي جليل.. ما القصة؟

إعلان حالة الإنذار والتأهب الجوي.. انفجارات عنيفة تهز أوكرانيا صباح اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس إلهام شاهين في أستراليا تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

معندهمش أصحاب| هذه الأبراج خجولة للغاية.. هل أنت منهم؟

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ