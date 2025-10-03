قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة

جنود الاحتلال بين قتيل وجريح
جنود الاحتلال بين قتيل وجريح
القسم الخارجي

كشفت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أظهر أن غالبية الإسرائيليين يميلون إلى تأييد المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الدائرة علي قطاع غزة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 66% من المستطلعين أعلنوا تأييدهم لخطة ترامب التي تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وبدء مسار سياسي جديد، في حين عبر 11% فقط عن رفضهم للمقترح، بينما فضل البقية عدم الإجابة أو قالوا إنهم غير متأكدين من موقفهم.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت حساس تشهده إسرائيل، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وتسببت في أزمات إنسانية متفاقمة داخل قطاع غزة.

وينظر إلى مبادرة ترامب باعتبارها واحدة من أبرز المبادرات المطروحة حالياً على الساحة الدولية، خصوصاً أنها جاءت بعد فشل محاولات وساطة متعددة من قبل أطراف إقليمية ودولية.

ويرى مراقبون أن نتائج الاستطلاع تعكس تحولاً ملحوظاً في المزاج العام الإسرائيلي، إذ يزداد القلق الشعبي من استمرار الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما يشير بعض المحللين إلى أن دعم ثلثي الإسرائيليين لخطة ترامب يعكس رغبة حقيقية في البحث عن مخرج سياسي، حتى لو جاء هذا الحل من خارج المؤسسة السياسية الإسرائيلية التي تعيش خلافات حادة حول إدارة المعركة.

في المقابل، يثير المقترح جدلاً واسعاً داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يرفض بعض الوزراء البنود التي تتعلق بالانسحاب من بعض المناطق أو تقديم تسهيلات للفلسطينيين، معتبرين أنها "تقييد لحرية إسرائيل الأمنية". ومع ذلك، فإن الضغط الشعبي المتنامي، والذي تكشف عنه استطلاعات الرأي، قد يضع القيادة السياسية أمام خيارات أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى بقوة لتسويق هذه الخطة باعتبارها "فرصة تاريخية لإنهاء الحرب"، فيما يبقى التساؤل الأبرز حول قدرة نتنياهو وحكومته على الاستجابة للضغط الداخلي والخارجي، أو المضي قدماً في سياسة التصعيد العسكري رغم كلفته الباهظة.

الاحتلال غزة إسرائيل استطلاع معاريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الزمالك

خلال أيام .. جمال الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد