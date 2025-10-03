استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة

كشفت صحيفة معاريف العبرية في عددها الصادر اليوم الجمعة عن نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أظهر أن غالبية الإسرائيليين يميلون إلى تأييد المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الدائرة علي قطاع غزة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن نحو 66% من المستطلعين أعلنوا تأييدهم لخطة ترامب التي تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وبدء مسار سياسي جديد، في حين عبر 11% فقط عن رفضهم للمقترح، بينما فضل البقية عدم الإجابة أو قالوا إنهم غير متأكدين من موقفهم.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت حساس تشهده إسرائيل، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وتسببت في أزمات إنسانية متفاقمة داخل قطاع غزة.

وينظر إلى مبادرة ترامب باعتبارها واحدة من أبرز المبادرات المطروحة حالياً على الساحة الدولية، خصوصاً أنها جاءت بعد فشل محاولات وساطة متعددة من قبل أطراف إقليمية ودولية.

ويرى مراقبون أن نتائج الاستطلاع تعكس تحولاً ملحوظاً في المزاج العام الإسرائيلي، إذ يزداد القلق الشعبي من استمرار الحرب وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. كما يشير بعض المحللين إلى أن دعم ثلثي الإسرائيليين لخطة ترامب يعكس رغبة حقيقية في البحث عن مخرج سياسي، حتى لو جاء هذا الحل من خارج المؤسسة السياسية الإسرائيلية التي تعيش خلافات حادة حول إدارة المعركة.

في المقابل، يثير المقترح جدلاً واسعاً داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث يرفض بعض الوزراء البنود التي تتعلق بالانسحاب من بعض المناطق أو تقديم تسهيلات للفلسطينيين، معتبرين أنها "تقييد لحرية إسرائيل الأمنية". ومع ذلك، فإن الضغط الشعبي المتنامي، والذي تكشف عنه استطلاعات الرأي، قد يضع القيادة السياسية أمام خيارات أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى بقوة لتسويق هذه الخطة باعتبارها "فرصة تاريخية لإنهاء الحرب"، فيما يبقى التساؤل الأبرز حول قدرة نتنياهو وحكومته على الاستجابة للضغط الداخلي والخارجي، أو المضي قدماً في سياسة التصعيد العسكري رغم كلفته الباهظة.