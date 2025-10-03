الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة ولا يزال الوصول للغذاء والماء محدوداً.

وطالب الأونروا في بيان مقتضب لها ؛ بوقف إطلاق النار الآن في غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.

وفي سياق أخر ؛ رفضت محكمة أمريكية في نيويورك، الدعوى المرفوعة ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن الوكالة تتمتع بالحصانة القضائية.

ونص قرار القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، على عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المقدمة من عائلات نحو 100 ضحية من هجوم 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تطالب بتعويضات قدرها مليار دولار بحجة مساعدة الأونروا لحركة حماس.

وكانت وزارة العدل الأمريكية في أبريل الماضي، أعلنت في خطاب رسمي أن الأونروا "ليست محصنة" ضد هذه الدعوى، واصفة دور الوكالة بأنه "مساهم في الجرائم الشنـ يعة" التي ارتكبت في ذلك الهجوم ؛ ولكن القاضية توريس أشارت في حيثيات حكمها إلى أن الأونروا، كونها جهازا تابعا للأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها، وتتمتع بالحماية القضائية.

من جهة أخرى، أعرب محامي العائلات المدعية، جافرييل مايرون، عن استيائه من القرار، معتبرا أن المحكمة "أخطأت في تفسير الحجة الأساسية" التي قدموها.

وأكد أنهم سيلجأون إلى الاستئناف، واصفا قرار القاضية بأنه "خاطئ" مع التأكيد على احترامه للقضاء.