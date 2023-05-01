أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون للحماية من الاختراق

يبحث الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون عن تطبيقات مجانية لحماية هواتفهم من الاختراق وأيضا لكشف الروابط الخبيثة، حيث هناك العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد إلا أنه على العكس من ذلك هناك عدد من التطبيقات المحدودة لآيفون.

وذكر موقع MakeUseOf أفضل 3 تطبيقات مجانية لحماية مستخدمي هواتف آيفون من الاختراق، ونذكرها فيما يلي :

تطبيق Avast

ويمنح تطبيق Avast مستخدمي هواتف آيفون على حماية كاملة من البرامج الضارة، حيث يستغرق تشغيل فحص النظام حوالي 30 ثانية ، ويبحث عن الفيروسات والعيوب الأمنية في الهواتف، وعلى عكس العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات المجانية التي يتم تحديثها أسبوعيًا أو شهريًا ، فإنه يقوم بتحديث قاعدة بيانات تعريف الفيروسات يوميًا ، حتى يتمكن من اكتشاف البرامج الضارة التي تم إصدارها مؤخرًا أيضًا.

وتتيح أداة مراقبة تسرب كلمات المرور الخاصة به للمستخدمين معرفة ما إذا كانت كلمات المرور المرتبطة بعنوان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبها عبر الإنترنت في الوقت الفعلي.

تطبيق TotalAV

ويوفر TotalAV جميع الأساسيات التي يحتاجها المستخدمون فهو يبحث عن البرامج الضارة ويفحص هواتف آيفون بحثًا عن عيوب أمنية في أقل من دقيقة، كما أنه يحافظ على تحديث هاتفك لأن هذه التحديثات تتضمن تصحيحات الأمان، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تنفيذ تحديث من داخل تطبيق TotalAV.

وتعد ميزة تحسين الجهاز رائعة بالنسبة لتطبيق مجاني، حيث يبحث TotalAV عن الصور ومقاطع الفيديو المكررة ويتيح لك حذفها من داخل التطبيق لتحرير مساحة التخزين على هاتفك دون البحث يدويًا في جميع ملفاتك.

تطبيق McAfee

وهو تطبيق مكافحة الفيروسات يعتمد على الأساسيات لهواتف آيفون، ويقوم بالتحقق من البرامج الضارة والتهديدات الأمنية ، مثل نظام iOS القديم، كما يشتمل على ماسح ضوئي لشبكة Wi-Fi مجانًا، كما يتحقق هذا للتأكد من أن شبكة Wi-Fi التي تتصل بها آمنة ومشفرة ولا تعرضك للمتسللين.

ويوفر التطبيق مراقبة لمنع تسريب كلمة المرور ، حيث يخبرك إذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك، ولكن لمعرفة الموقع المسؤول عن الانتهاك ، عليك أن تدفع مقابل الترقية إلى الإصدار المتميز.