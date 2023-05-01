عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تطبيقات مجانية لـ آيفون للحماية من الاختراق

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية لآيفون للحماية من الاختراق

يبحث الكثيرون من مستخدمي هواتف آيفون عن تطبيقات مجانية لحماية هواتفهم من الاختراق وأيضا لكشف الروابط الخبيثة، حيث هناك العديد من التطبيقات المخصصة لهواتف أندرويد إلا أنه على العكس من ذلك هناك عدد من التطبيقات المحدودة لآيفون. 

 

وذكر موقع MakeUseOf أفضل 3 تطبيقات مجانية لحماية مستخدمي هواتف آيفون من الاختراق، ونذكرها فيما يلي :     

 

تطبيق  Avast 

ويمنح تطبيق Avast مستخدمي هواتف آيفون على حماية كاملة من البرامج الضارة، حيث يستغرق تشغيل فحص النظام حوالي 30 ثانية ، ويبحث عن الفيروسات والعيوب الأمنية في الهواتف، وعلى عكس العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات المجانية التي يتم تحديثها أسبوعيًا أو شهريًا ، فإنه يقوم بتحديث قاعدة بيانات تعريف الفيروسات يوميًا ، حتى يتمكن من اكتشاف البرامج الضارة التي تم إصدارها مؤخرًا أيضًا. 

وتتيح أداة مراقبة تسرب كلمات المرور الخاصة به للمستخدمين معرفة ما إذا كانت كلمات المرور المرتبطة بعنوان بريدك الإلكتروني قد تم تسريبها عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. 

 

تطبيق TotalAV  

ويوفر TotalAV جميع الأساسيات التي يحتاجها المستخدمون فهو يبحث عن البرامج الضارة ويفحص هواتف آيفون بحثًا عن عيوب أمنية في أقل من دقيقة، كما أنه يحافظ على تحديث هاتفك لأن هذه التحديثات تتضمن تصحيحات الأمان، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك تنفيذ تحديث من داخل تطبيق TotalAV. 

 

وتعد ميزة تحسين الجهاز رائعة بالنسبة لتطبيق مجاني، حيث يبحث TotalAV عن الصور ومقاطع الفيديو المكررة ويتيح لك حذفها من داخل التطبيق لتحرير مساحة التخزين على هاتفك دون البحث يدويًا في جميع ملفاتك. 

 

تطبيق McAfee

وهو تطبيق مكافحة الفيروسات يعتمد على الأساسيات لهواتف آيفون، ويقوم بالتحقق من البرامج الضارة والتهديدات الأمنية ، مثل نظام iOS القديم، كما يشتمل على ماسح ضوئي لشبكة Wi-Fi مجانًا، كما يتحقق هذا للتأكد من أن شبكة Wi-Fi التي تتصل بها آمنة ومشفرة ولا تعرضك للمتسللين.

 

ويوفر التطبيق مراقبة لمنع تسريب كلمة المرور ، حيث يخبرك إذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك، ولكن لمعرفة الموقع المسؤول عن الانتهاك ، عليك أن تدفع مقابل الترقية إلى الإصدار المتميز.

 

 

 

 

مستخدمي هواتف ايفون تطبيقات مجانية اختراق البرامج الضارة حماية هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

ترشيحاتنا

بسبب نتنياهو.. تحذير عاجل من رئيس مجلس النواب الأمريكي لـ جو بايدن

دعاء للحفظ والفهم مجرب.. 4 كلمات نبوية تجعلك من المتفوقين في الامتحانات

مع اقتراب موسم الحج.. استقرار سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-5-2023

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بعد مكالمة بلينكن وعلييف.. بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن ممر لاتشين بأذربيجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات البطاطس بالدجاج والبشاميل.. بمذاق لا يقاوم

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ