إمكانيات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل لمحدودي الدخل من فيفو في 2023

أطلقت شركة فيفو الصينية منذ أيام واحدا من أفضل هواتفها الذكية المخصصة لمحدودي الدخل والشباب الذين يريدون شراء هاتف مميز بسعر مناسب لإمكانياتهم؛ حيث يعد شراء هاتف ذكي هذه الأيام عبئا كبيرا نظرا لارتفاع أسعار الهواتف عالميا.

ويعد هاتف فيفو vivo Y78 Plus هاتفا يضم أكثر الاحتياجات التكنولوجية للمستخدمين نظرا لأنه يجمع بين عاملين أساسين، وهما الإمكانيات والمواصفات الجيدة و السعر الرخيص أو المناسب لفئات عديدة.

ويتوفر هاتف فيفو vivo Y78 Plus في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 230 دولارًا أمريكيا لنسخة 8/128 جيجابايت، وحوالي 260 دولار لنسخة 8/256 جيجابايت، و حوالي 290 دولارًا لنسخة 12/256 جيجابايت.

ومن المتوقع أن تطلق شركة فيفو هاتفها vivo Y78 Plus في عدد كبير من الأسواق العالمية ومنها أسواق الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يجعله خيارا مناسبا لأولئك الذين يرغبون بشراء هاتف رخيص مع مواصفات مميزة.

ويعمل هاتف فيفو vivo Y78 Plus بمعالج مميز للغاية من نوع Snapdragon 695 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات، مع منفذ شحن من نوع USB-C، ونظام تشغيل أندرويد 13 .

ويتميز هاتف فيفو vivo Y78 Plus بكاميرات فائقة الدقة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، وإمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وجاء هاتف فيفو vivo Y78 Plus بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة وجودة +FHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.