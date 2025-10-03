قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ضربة موجعة من الاستخبارات التركية للمـ وساد.. تفاصيل

تركيا - علم
تركيا - علم
محمود نوفل

أعلنت الاستخبارات التركية القبض على المدعو سركان تشيتشك الذي يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب الاستخبارات التركية ؛ فإن ذلك جاء ضمن عملية مشتركة باسم "ميترون" نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول.

وفي سياق آخر؛ أعلنت النيابة العامة التركية فتح تحقيق في اعتقال 24 مواطناً تركياً عقب الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود " في المياه الدولية. 

يأتي ذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس الكولومبي  غوستافو بيترو بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا وإسرائيل، كرد فعل على ما وصفه باعتقال مواطنين كولومبيين ضمن “أسطول الصمود” المعترض قبالة سواحل غزة.

وجاء القرار في تغريدة نشرها بيترو على منصة “X” (تويتر سابقاً)، حيث صرّح بأن صفقة التجارة الحرة مع إسرائيل تُعلّق فوراً، في سياق الرد على ما سمّاه “جريمة دولية جديدة” من قبل حكومة نتنياهو.

وأضاف أن الحكومة الكولومبية ستتخذ الإجراءات اللازمة قانونياً، وستتوجه إلى المحاكم الدولية والإسرائيلية في حال تأكّد الاحتجاز غير القانوني لمواطنيه.

وكان البيت الرئاسي الكولومبي شرع في طرد كامل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من البلاد بنفس البيان، مشدداً على أن جميع التمثيلات يجب أن تغادر الأراضي الكولومبية فوراً.

