زلزال بقوة 5.1 يضرب تركيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن زلزالا بقوة 5.1 ضرب تركيا.

وفي سياق آخر ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب وسط الفلبين مؤخرًا إلى 69 قتيلًا وأكثر من 140 مصابًا حتى الآن، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من السلطات في مقاطعة "سيبو".

وذكرت قناة “تشانيل نيوز آشيا”، أن المصابين مازالوا يتدفقون على المستشفيات في مقاطعة "سيبو" عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية وبلغت قوتها 6.9 درجة وفقا لمركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وكان المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بالفلبين أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 147 شخصًا جراء الهزة الأرضية القوية وتضرر 22 مبنى.

بدورها، قالت حاكمة مقاطعة "سيبو" باميلا باريكواترو "إنه بسبب ارتفاع أعداد المصابين بإصابات خطيرة، تقوم الأطقم الطبية بإسعاف بعض منهم خارج المستشفيات"، وذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتسببت الهزة الأرضية القوية في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء "سيبو" والجزر القريبة قبل أن يتم استعادته في بعض المناطق، وذلك وفقا لشركة الكهرباء الوطنية في الفلبين.