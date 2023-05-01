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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور عقب فوز طائرة الزمالك بكأس مصر

مرتضي منصور
مرتضي منصور

علق المستشار مرتضى منصور، على فوز نادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى عاشور بلقب كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ مرتضي منصور، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يهنئ الفريق الأول لكرة الطائرة على تتويجهم بلقب كأس مصر للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة ٣-٢”. 

وتابعت: “وأكد رئيس نادي الزمالك أن كل افراد الفريق من لاعبين وجهاز فني وطبي واداري كانوا رجالا و على قدر المسؤلية واستطاعوا التتويج بلقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي”.

وحصد الفارس الأبيض اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك كأس مصر الأهلى

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