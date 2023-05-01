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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين ترحّب بإخلاء سبيل عبيد وعبد العزيز ورفع الحَجب عن «درب»

صدى البلد

رحبت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، بقرار إخلاء سبيل الزميلين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحَجب عن موقع «درب».

وثمَّن نقيب الصحفيين القرارات، معبّرًا عن أمله أن يكون مقدمةً لإخلاء سبيل بقية الزملاء الصحفيين المحبوسين ورفع الحَجب عن باقي المواقع المحجوبة، التي تعد ضمن مطالب النقابة لإطلاق الحريات الصحفية وتطوير التشريعات المنظِّمة للعمل الصحفي التي سيتم تقديمها للحوار الوطني .

فيما رحبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بقرار الإفراج عن الزميلين، الذي يأتي بعد يوم من رفع الحَجب عن موقع «درب» وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني الذي تأمل اللجنة أن يكون من بين نتائجه الإفراج عن باقي الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وكذلك إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكمِّلة للدستور والمنظمة للعمل الصحفي وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.

 لجنة الحريات تشكر النائب العام 

وتتوجه لجنة الحريات بالشكر للنائب العام ولكل من بذل جهدًا في سبيل الإفراج عن الزميلين، كما تتوجه اللجنة بالتهنئة لجموع الصحفيين في يومهم العالمي، وتتمنى أن تكون القرارات الأخيرة مقدمةً لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.

الصحفيين نقابة الصحفيين اخلاء سبيل موقع درب الح جب

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