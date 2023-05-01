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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

التقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمكتبها، مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى.

 

حيث تناول اللقاء، استعراض شامل لمستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية و صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم اطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة و عدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة،  ويهدف الى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عاما، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية و أضرار التدخين و مخاطر الإدمان و الزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا و نمط الحياة الصحى والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتأهيل النفسى.

 

هذا وقد اطلعت " المحافظ " على ما تم تنفيذه من جهود فى إطار البرنامج وذلك للوصول بتلك الخدمات إلى الشباب والمراهقين بالجامعات ومدارس التعليم الثانوى ، لتوسيع دائرة المستهدفين لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الفئة العمرية و التى تأتى اتساقًا مع جهود الدولة بكافة الموضوعات المتعلقة بالشباب والمراهقين و رعايتهم بدنيًا ونفسيًا وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض و أيضًا خطورة الوقوع فى براثن الإدمان والتدخين ومخاطرهم على الصحة وكذلك مناقشة قضايا الختان والزواج المبكر و توعية المجتمع بمخاطرهم،  ولفتت " المحافظ " إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لتحقيق أهداف البرنامج ، مشيدة بمحاور هذا التعاون المثمر.

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