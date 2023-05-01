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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  عن إزالة ١٦ حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة ٧٤٣م٢ بنطاق مركز ومدينة الزرقا ، وذلك ضمن أعمال الموجة ال٢١ والتى انطلقت أمس بمرحلتها الأولى لتستمر حتى ١٩ مايو المقبل.

 

وأشارت  محافظ دمياط  إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.

 

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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