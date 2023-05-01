تهدد حدودنا..تحذيرات شديدة اللهجة من نتنياهو لـ إيران

قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم، إن بلاده لن تسمح لإيران بترسيخ نفسها عسكريا على حدودنا.

وشدد نتنياهو، أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي سيبقى ضمن أولويات إسرائيل. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن أعادت تطوير البرنامج النووي الإيراني عشر سنوات إلى الوراء، لكن "التهديد العسكري" فقط هو الذي يمكن أن يوقفه بالكامل.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “نحن نقدر أن جهودنا متعددة الجوانب، بعضها ذات طبيعة تشغيلية، وبعضها ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية، ربما تكون قد أدت إلى إبطاء خططهم الأصلية”.

وأضاف: “لقد تمكنا من إعادة تطوير البرنامج النووي الإيراني عشر سنوات إلى الوراء.. ولكن إذا كنت تريد منع إيران من أن تصبح قوة نووية فالسبيل الوحيد لوقفها .. هو التهديد العسكري".