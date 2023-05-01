برعاية الرئيس السيسي.. ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية بحضور وزير الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية، بمطروح، بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والمحافظين.

وأقيمت فعاليات النسخة الرابعة من الاوليمبياد، بمحافظة مطروح، خلال الفترة من ٢٨ ابريل حتى ٢ مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كذلك تختتم فعاليات برنامج المسابقات الرياضية بإقامة نهائيات في ألعاب ( خماسي كرة القدم, كرة اليد, كرة الطائرة, كرة السلة, كرة السرعة, تنس الطاولة, ألعاب القوي, سباحة ظهر وحرة ٥٠ م ).

ويتخلل حفل الختام، عروض الكاراتيه، خماسي كرة القدم، كرة السرعة، ألعاب القوى، كرة اليد، وعروض فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قامت بتنفيذ برنامج سياحي، اشتمل علي زيارة الأماكن السياحية والشاطئية بالمحافظة منها شاطئ عجيبة، شاطئ وحمام كليوباترا, بالاضافة الي شاطئ ومتحف روميل.